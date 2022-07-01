Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины .

"1 июля 2022 года Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против Российской Федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. На основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан Россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость "ДНР" и "ЛНР" и начала 24 февраля 2022 года широкомасштабное вторжение по всей территории Украины. В поданном сегодня Меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны России", - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что меморандум Украины показывает, как с 2014 года РФ распространяла ложный нарратив, обвиняя Украину и власть в геноциде. Это и было оправданием в полномасштабном вторжении.

"Президент России прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого геноцида. Это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения Россией своих фундаментальных обязанностей согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку.

26 февраля 2022 года, спустя всего два дня после того, как Россия начала новую волну агрессии, Украина возбудила дело против России в Международном Суде ООН. Суд быстро созвал слушания и 16 марта 2022 г. издал Приказ о применении временных мер. 13 голосами против 2 Суд постановил, что "Россия должна немедленно прекратить военные действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - добавляют в МИД.

РФ заплатит за совершенные преступления, безразличие к человеческим страданиям и разрушение Украины, утверждают в ведомстве.



"Однако Россия намеренно нарушила Приказ Суда. Спикер кремля прямо заявил, что Россия будет игнорировать Приказ самого авторитетного судебного учреждения мира. В тот же день, когда Суд издал Приказ, Россия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, убив 600 мирных жителей, искавших возможность сохранить свою жизнь под непрерывными обстрелами России. В то время, когда Украина готовилась подать свой Меморандум и доказательства Гааге, Россия обстреляла мирных жителей торгового центра в Кременчуге. В представлении Украины в Международный Суд ООН содержится требование привлечь Россию к ответственности также и за невыполнение обязательного Приказа Суда", - говорится в материале.

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