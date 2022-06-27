Украина обратилась к Швейцарии по поводу консульской поддержки украинцев в России
Украина обратилась к Швейцарии с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев
Об этом в интервью швейцарским СМИ заявил президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, передает ЕП .
"В настоящее время Украина просит нас о поддержке, в том числе консульской, своих граждан в России. Сейчас мы ведем обсуждение с Россией, поскольку необходимо, чтобы свое согласие дали три стороны", - подчеркнул он.
Кассис заявил, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос о целесообразности нейтрального статуса Швейцарии, в контексте присоединения к санкциям ЕС.
"Восстановление санкций ЕС против России было политическим решением, основанным на ценностях, закрепленных в нашей Конституции", – отметил президент.
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