Украина обновила трофейную российскую технику на 1,5 млрд грн
Предприятия Укроборонпрома с начала полномасштабной войны России в Украине возобновили трофейную технику на 1,5 млрд грн
Об этом сообщает Укроборонпром.
Сумма ущерба, который понесла российская армия, составляет 100 млрд гривен.
"Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. Предприятиями Укроборонпрома восстановлена трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен. При этом сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 миллиардов гривен", - говорится в брифинге Укроборонпрома.
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