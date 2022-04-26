"Украина обезопасит регион, но нужно работать в одной команде": Подоляк предостерег Молдову относительно Приднестровья и российской оккупации
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина и Молдова должны работать как одна команда на фоне обострения в непризнанном Приднестровье
Об этом он написал в Twitter.
"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает на Молдову, чтобы ждала гостей. Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, нужно работать как одна команда", - отметил он.
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