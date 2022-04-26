"Украина обезопасит регион, но нужно работать в одной команде": Подоляк предостерег Молдову относительно Приднестровья и российской оккупации

Об этом он написал в Twitter.



"Россия пытается дестабилизировать ситуацию в "ПМР" и намекает на Молдову, чтобы ждала гостей. Плохая новость: если Украина не выстоит, завтра враг будет у ворот Кишинева. Хорошая новость в том, что Украина обеспечит стратегическую безопасность в регионе. Впрочем, нужно работать как одна команда", - отметил он.



Читайте также: Донбасс и Юг Украины с выходом в непризнанное Приднестровье: в России снова изменили планы на войну

24 апреля депутат российской госдумы Виктор Водолацкий допустил признание Россией независимости "Приднестровской Молдавской республики"

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполе в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали их поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В так называемой Приднестровской Молдавской Республике объявили "красный" уровень террористической угрозы .

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье, виновны силы внутри региона .