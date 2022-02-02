Украина обеспечена топливом для атомных электростанций на полтора года, - эксперт

Об этом эксперт по энергетическим вопросам Алексей Хабатюк заявил в программе "Энерго Live" в эфире "Еспресо.TV".

“На атомных электростанциях загрузка топлива - нечастая процедура. К тому же, там формируется запас топлива. Этого запаса сейчас примерно хватит на полтора года. Кроме того, его поставляет не только Россия, но и компания Westinghouse”, - сказал он.

Он напомнил, что сейчас работают все 15 энергоблоков НАК "Энергоатом" на полную мощность, что является беспрецедентным для Украины. Атомная генерация закрывает около 50% потребностей страны в электроэнергии.

"В Украине атомная генерация играет ключевую роль в надежности поставок", - подчеркнул Хабатюк.

По словам эксперта, запуск 15 энергоблоков был спланирован еще осенью.

Это необходимо, чтобы протестировать систему на готовность к работе в изолированном режиме.

Сейчас мы работаем одновременно, синхронно с энергосистемами Беларуси и РФ. Происходят перетоки электроэнергии между этими странами. Украина поставила перед собой цель - отсоединиться от этих систем и перейти к синхронной работе с европейской континентальной системой, покрывающей всю Европу. Для этого нужно провести тестирование, которое и было запланировано на февраль”, - объяснил Алексей Хабатюк.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" утром 30 января подключил к энергосистеме энергоблок №4 Ривненской АЭС, таким образом запустив в работу все имеющиеся 15 энергоблоков. Последним был подключен энергоблок №4 Ривненской атомной станции.