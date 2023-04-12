Об этом заявила министерка финансов США Дженет Йеллен в обращении к участникам весеннего собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Голос Америки .

По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 миллиардов долларов. Однако если война будет продолжаться до конца 2025 года - потребность вырастет до 140 миллиардов долларов.

Еллен отметила, что если война будет продолжаться, то США будут сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить то, в чем нуждается Украина.

"Я убеждена, что существует мощная двухпартийная поддержка. Это касается и наших партнеров", – сказала она.

Долгосрочную помощь Украине доноры будут координировать через отдельную платформу.

"В дополнение к этому мы предоставили средства на неотложное восстановление, на приоритетные потребности Украины, например энергосети", - министерка финансов США

Стоимость послевоенного восстановления Украины Всемирный банк оценивает 411 миллиардов долларов.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно". Чиновница приветствовала одобрение программы МВФ, которая стала "важным сигналом о широкой международной готовности поддерживать Украину".