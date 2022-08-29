Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы выдавить россиян со своей территории, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что для успешного контрнаступления и освобождения всех временно оккупированных территорий Украине необходима мощная бронетехника
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У нас есть прямой контакт Залужного с Марком Милли. Когда речь идет об оружии, они предварительно проводят консультации. То есть США информируют о том, что нам необходимо на сегодняшний день, чтобы вести боевые действия. Из того, что в последнее время говорит Залужным можно сделать выводы , что в Вооруженных силах Украины огромная потребность в артиллерии. Поскольку враг все равно сохраняет количественное преимущество в артиллерийских системах", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что для успешного контрнаступления Украине нужна мощная бронетехника.
"Нам также очень нужна бронетехника. Ведь если с помощью HIMARS мы перебьем все логистические пути кафиров, то дальше нам нужно будет их вытеснить с нашей территории. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В частности, мощная бронетехника. Количество танков, которое мы получили, пока недостаточно для активных контрнаступательных действий, поэтому ожидаем, что в формате ленд-лиза мы сможем такую технику получить", - добавил он.
- 24 августа президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,98 млрд .
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