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Обновлено

Украина нуждается в срочном усилении ПВО: Зеленский обсудил с премьером Британии ежедневные обстрелы Одессы и "зерновое соглашение"

25 июля, 2023 вторник
13:09
Война с Россией

Во вторник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком защиту Одессы от атак РФ, оборонное сотрудничество и "зерновое соглашение"

Об этом Зеленский написал в Телеграмме .

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы", - сказал украинский лидер во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский рассказал о том, как Россия каждый день пытается разрушить исторический центр Одессы и ее портовую инфраструктуру: "Мы должны защитить Одессу".

Кроме того, Риши Сунак обсудил с президентом Украины дальнейшее оборонное сотрудничество, ход наступательных операций ВСУ и актуальные оборонные потребности нашей страны.

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"Отметили с Риши Сунаком принятие Группой 7 Совместной декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО и дальнейшее присоединение к ней других стран", - сообщил президент и добавил, что также лидеры скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе.

Офис премьера Великобритании пишет, что Сунак и Зеленский согласились с важностью обеспечения возможности экспорта зерна из Украины для выхода на международные рынки.

Премьер-министр Великобритании заявил, что страна тесно сотрудничает с Турцией по возобновлению зернового соглашения и продолжает использовать свою роль председателя Совета Безопасности ООН для осуждения поведения России. Страна вместе с партнерами внимательно следят за ситуацией в акватории Черного моря.

Обсуждая долгосрочные гарантии безопасности, лидеры отметили, что большое количество стран, предлагающих подписать многостороннюю Совместную декларацию, свидетельствуют о международной поддержке Украины.

Кроме того, Великобритания продолжает поддерживать Украину, доставляя боеприпасы и ракеты для противовоздушной обороны и артиллерии.

Российские атаки РФ на Одесщину

18 июля ночью из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "калибров". Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны . Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. 21 "Shahed-136" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области.

В ночь на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и "шахедами": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.

В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции.

22 июля во время атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины враг выпустил 7 крылатых ракет разного класса.

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Это был пятый ночной массированный ракетный удар по Одессе и Одесской области за последние шесть дней.

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.

Руководитель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Сообщалось, что три зерновых состава были уничтожены. Были замечены около 15 "шахедов".

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.

Одесса
Президент Украины
Одещина
Владимир Зеленский
Великобритания
воєнні злочини Росії
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