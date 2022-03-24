Украина нуждается в решимости НАТО по предоставлению ей самолетов и другого вооружения, – президент ВКУ Павел Грод в Брюсселе

"Мы призываем страны НАТО принять решение о предоставлении Украине самолетов, необходимых ей, чтобы остановить жестокую войну. Это монументальные решения, которые защитят будущее всего мира, тысячи жизней, защитников Украины, которые сегодня борются за свободу против российской оккупации", – заявил Павел. Грод.



Во время акции солидарности в поддержку Украины в Украинском Хабе в Брюсселе Президент ВКУ рассказал о своем визите на границу Польши и Украины, а также во Львов, где встретился с Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Главы МИД и ВКУ определили важнейшие шаги в поддержку Украины со стороны международного сообщества, прежде всего, что Украина немедленно нуждается в оружии и самолетах.



"Происходящее в Украине – это военные преступления, это геноцид против украинского населения и это должно быть остановлено решительными действиями. Мы призываем лидеров стран НАТО принять это решение, не бояться. Путин продолжает обострять ситуацию. Мы не можем ждать дольше. Мы нуждаемся в решительных шагах сейчас", - подчеркнул Павел Грод.



Кроме того, Президент ВКУ встретился с представителями украинской общины, председателем Общества украинцев в Бельгии Игорем Хохоляком, представителем Украины при Европейском Союзе Всеволодом Ченцовым, основательницей бельгийской международной организации Promote Ukraine Мартой Барандий, координатором Украинского Хаба в Брюсселе Наталией Мельник, Почетным консулом Украины в Бельгии Крисом Бекерсом, дипломатами из Польши, Литвы, а также депутатами Европейского парламента, в частности Петрасом Ауштрявичюсом, представителем Литвы в Европарламенте.