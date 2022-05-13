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Главная война с Россией Украина нуждается в ракетных системах залпового огня и авиации, - Кулеба после встречи с министрами G7

Украина нуждается в ракетных системах залпового огня и авиации, - Кулеба после встречи с министрами G7

13 мая, 2022 пятница
16:38
война с Россией Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами "Большой семерки" по поставке ракетных систем залпового огня

Об этом он сказал на полях встречи G7, на которую пригласили Украину и Молдову, сообщает ЄП.

"В последний раз на встрече G7 я просил о трех вещах: оружии, оружии и еще раз оружии. С тех пор ситуация улучшилась благодаря поставкам гаубиц из США и некоторых европейских стран", - сказал он.

Кулеба добавил, что поставки должны продолжиться, чтобы у Украины были инструменты для победы над РФ. По его словам, Украина нуждается в ракетных системах залпового огня. Министр отметил, что идет обсуждение со странами G7 по предоставлению этих систем.

"Второй пробел, который нужно заполнить - это авиация. Этот вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса по РСЗО, я не вижу немедленного решения этой проблемы", - сказал Кулеба.

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авиация
G7
Дмитрий Кулеба
РСЗО
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