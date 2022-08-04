"Украина нуждается в помощи": Оззи Осборн выпустил пластинку в цветах украинского флага
Фронтмен группы Black Sabbath рок-музыкант Оззи Осборн выпустил лимитированную пластинку синего и желтого цветов
Об этом сообщается на официальной странице исполнителя.
Альбом "Patient Number 9" музыкант Оззи Осборн выпустил на эксклюзивной пластинке в цветах украинского флага.
"В феврале мой сын Джек работал с "Волонтерами третьей волны" над эвакуацией детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после того как началась война, поэтому работать над таким важным делом правильно", - говорится. в описании к альбому.
Сообщается, что "Волонтеры третьей волны" работают над тем, чтобы сироты с особыми потребностями в Украине, имеющие усыновителей из США, уехали в Штаты.
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