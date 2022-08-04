Об этом сообщается на официальной странице исполнителя.

Альбом "Patient Number 9" музыкант Оззи Осборн выпустил на эксклюзивной пластинке в цветах украинского флага.

"В феврале мой сын Джек работал с "Волонтерами третьей волны" над эвакуацией детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно после того как началась война, поэтому работать над таким важным делом правильно", - говорится. в описании к альбому.

Сообщается, что "Волонтеры третьей волны" работают над тем, чтобы сироты с особыми потребностями в Украине, имеющие усыновителей из США, уехали в Штаты.