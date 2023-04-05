Украина нуждается в гарантиях безопасности, поскольку даже после победы будет иметь агрессивного соседа, - глава МИД Канады
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности и после победы, ведь Россия останется ее агрессивным соседом
Об этом она сказала в среду в Брюсселе перед началом второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО, пишет Укринформ.
Министр также отметила важность поддержки Украины даже после победы.
"Вчера мы встретились с нашим другом, министром Кулебой. Важно, что мы продолжаем поддерживать Украину, а также будем поддерживать Украину даже после ее победы. Важно, чтобы государства предложили меры долгосрочной безопасности и гарантий для Украины, потому что даже после победы она будет оставаться соседом очень агрессивной страны. И это была часть моей декларации вчера, это именно то, что Канада представила на стол (переговоры)", - сказала Жоли.
- Евросоюз приступит к обсуждению нового пакета санкций против России после Пасхи, который христиане западного обряда отмечают 9 апреля.
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