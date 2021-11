Украина нуждается в еще большем количестве джевелинов и байракторов, - Майл Мак-Фол

С таким заявлением Мак-Фол выступил сегодня, 21 ноября 2021 года, после почти одновременного появления интервью начальника Главного управления разведки при Минобороны Украины по поводу деталей последних планов и намерений Генштаба РФ и программной статьи кремлевского идеолога Владислава Суркова, передает Еспресо.TV .



"Чтобы ответить на провокационные мероприятия России на границах Украины, да, Байден должен поговорить с Путиным и одновременно послать больше противотанковых ракет Javelin и заставить турок послать больше вооруженных беспилотников в Украину", - отметил Мак-Фол в своем твиттере.







При этом "одновременно" (в оригинале - at the same time) он выделил заглавными буквами.



"Украинцам нужно дать возможность защищаться", – подчеркнул дипломат.



Справка



При президентстве демократа Барака Обамы Мак-Фол входил в круг разработчиков провальной стратегии "переограничения" отношений с РФ.



В 2011–2014 году работал послом Соединенных Штатов в Российской Федерации.



С началом вооруженного вторжения россиян в Украину выступает за изоляцию страны-агрессора.





