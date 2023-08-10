Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.