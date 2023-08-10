Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда

Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда

10 августа, 2023 четверг
23:52
Война с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает, что с тем количеством оружия, которое сейчас располагает ВСУ, Украина не способна изменить баланс в войне

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.

  • 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд. долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
  • А уже 13 июня США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
  • 10 августа президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и другим пострадавшим от вторжения России странам.
помощь Украине
оружие для Украины
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Путін
9 августа, 2023 среда
Путин предложил не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России
Володимир Путін
10 августа, 2023 четверг
Украина открыта для переговоров, но Путин не отказывается от имперских амбиций, - госдеп США
Волинська трагедія, Польща
8 августа, 2023 вторник
Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
11 августа
01:03
Правительство решило ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах
00:48
Virgin Galactic совершила первый туристический полет в космос
00:32
Суд обязал монастырь УПЦ МП вернуть заповеднику 79 объектов Нижней Лавры
00:10
В Роттердаме обнаружили рекордную партию кокаина на 600 млн евро
00:02
Эксклюзив
После атаки дронов РФ больше не контролирует Черное море, - Климкин
2023, четверг
10 августа
23:55
"Это совершенно недопустимо": в ООН отреагировали на ракетный удар россиян по гостинице в Запорожье
23:35
Байден просит Конгресс выделить дополнительно более $13 млрд в помощь Украине
23:17
Аналитика
Сергей Згурец
РФ пытается ослабить давление со стороны ВСУ вокруг Бахмута и на юге. Колонка Сергея Згурца
23:16
Обновлено
Лига конференций: "Динамо" в первом матче квалификации минимально уступило греческому "Арису"
23:14
"Арис" – "Динамо" 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
22:55
В РФ из-за дефицита чипов возвращаются к изготовлению ракет советских образцов, - BBC
22:42
Обновлено
РФ ударила по Запорожью ракетой "Искандер-К": погиб человек, количество раненых возросло до 16
22:16
Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое
21:52
Обновлено
"Днепр-1" уступил чешской "Славии" в первом матче квалификации Лиги Европы
21:34
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
21:25
Эксклюзив
Павел Климкин
Политических и эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет, - Климкин
20:53
"Эмми" перенесли из-за забастовок актеров и сценаристов
20:49
Вагнеровцы имитируют прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска, - Центр нацсопротивления
20:42
На Гавайях бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 36 человек
20:16
Анатолий Трубин
Голкипер сборной Украины Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику"
20:05
Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея
20:03
OPINION
Барби компенсировала нарциссизм женщин
19:48
С 11 августа временно прекращен доступ к нижней части Киево-Печерской лавры
19:40
Генштаб: за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, ВСУ уничтожили станцию РЭБ и узел связи россиян
19:35
В Запорожье в результате удара РФ 9 августа погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
19:31
Эксклюзив
Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области
19:13
Рада поддержала законопроект о соответствии государства стандартам НАТО и ЕС
19:00
Обзор
Победные новости 533-го дня войны: ночные взрывы в Москве и новая партия оружия от Эстонии для ВСУ
18:47
В Rheinmetall заявили, что Германии требуются дополнительные €350 млрд для модернизации армии
18:16
Обновлено
Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года
18:04
Попытки компенсировать недостаточный сон в выходные не улучшают здоровье сердца, – исследование
18:02
OPINION
В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"
17:59
Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети
17:50
"В ближайшее время": Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
17:29
"Некомплект очень большой": в МВД России заявили о критической нехватке силовиков
17:05
Новости компаний
"Ты под моей защитой": военные создали уникальные принты для женских футболок бренда Lesia
16:56
Россия отказалась от условия восстановления аммиакопровода для разблокирования "зернового коридора"
16:52
Верховная рада
Рада призвала Макрона не пускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже
16:49
Обновлено
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу, которая была образцом застройки ХІХ ст. Открыто уголовное производство
16:28
В Беларуси на Мозырском НПЗ возник пожар
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV