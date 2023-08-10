Украина нуждается в большем количестве оружии для более решительного контрнаступления, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что с тем количеством оружия, которое сейчас располагает ВСУ, Украина не способна изменить баланс в войне
Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.
Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.
"Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что пока они не в состоянии совершить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд. долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
- А уже 13 июня США объявили о еще одном пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
- 10 августа президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и другим пострадавшим от вторжения России странам.
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