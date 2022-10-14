Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Наша оборонная промышленность совершила чудо и старые комплексы, которых уже очень мало в мире, используются сверхэффективно. Но действительно, ресурс ракет заканчивается. Когда каждый день мы сбиваем 100 целей, то на них нужно 100 ракет. Это очень много и очень дорого. Если мы говорим о поставках одного комплекса в месяц, что нам сейчас предлагают наши партнеры, то этого точно мало. Сейчас речь должна идти уже о десятках комплексов, о снабжении дивизионами. , – сказал Михаил Самусь.

Военный эксперт согласился с тезисом о постепенном окончании запасов вооружения у россиян, однако заметил, что у них может оставаться еще несколько тысяч старых ракет.

"Я конечно присоединяюсь к тем оценкам, что в РФ должен заканчиваться запас высокоточных ракет, но мы знаем, что у них очень много старых ракет. Они модифицировали С-300 и могут обстреливать гражданское население и наши города. Мы должны понимать, что в России может быть еще несколько тысяч таких ракет, поэтому у нас должен быть потенциал, чтобы постоянно иметь возможность защищать свое небо.Не быть зависимыми от запасов С-300 или буков, потому что они рано или поздно закончатся при таком интенсиве использования россиянами своих старых, неточных, но очень смертоносных ракет", - отметил он.

10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.

Министр обороны Резников опубликовал статистику относительно высокоточных ракет , больше "калибров", которые Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного вторжения.