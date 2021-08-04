Украина номинировала на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО 17 объектов
От Украины на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО номинированы 17 объектов
Об этом в среду, 4 августа, на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины"сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.
Она отметила, что условия внесения объектов в список ЮНЕСКО чрезвычайно строгие и не все объекты, предлагаемые в свое время Украиной, имеют шансы на это.
По словам Фоменко, сейчас Украина представлена в ЮНЕСКО семью объектами материального наследия. В то же время в перечень нематериального наследия человечества ЮНЕСКО от Украины внесены три элемента, в частности Петриковская роспись, Косовская керамика и песни Днепропетровщины.
"И два элемента, которые еще ожидают своего внесения. Это культура приготовления украинского борща и крымско-татарский орнамент орьнек", - добавила Фоменко.
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