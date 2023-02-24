Об этом в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил президент США Джо Байден.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит свободу свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда" , – написал он.

Американский лидер подчеркнул, что ВСУ успешно возвращают свои земли и сейчас более половины территорий, которые РФ оккупировала в прошлом году, – снова с украинским флагом.

"Сегодня, через год после того, как начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова - украинские защитники отвоевывают свою землю. И более чем на половине территории, которую Россия удерживала в прошлом году, снова гордо развевается украинский флаг", - добавил Байден.