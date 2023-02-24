Украина никогда не будет победой России, – Байден
Российский диктатор, стремящийся возродить империю, никогда не сможет победить Украину. Через год после полномасштабного вторжения РФ Украина все еще независима
Об этом в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил президент США Джо Байден.
"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит свободу свободных. И Украина никогда не будет победой для России. Никогда" , – написал он.
Американский лидер подчеркнул, что ВСУ успешно возвращают свои земли и сейчас более половины территорий, которые РФ оккупировала в прошлом году, – снова с украинским флагом.
"Сегодня, через год после того, как начали падать бомбы, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова - украинские защитники отвоевывают свою землю. И более чем на половине территории, которую Россия удерживала в прошлом году, снова гордо развевается украинский флаг", - добавил Байден.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения и поблагодарил всех, кто защищает страну от оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное