"Украина никогда не будет одинокой": Макрон и Шольц заверили Зеленского в поддержке
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется"
Об этом президенты Франции и Германии написали в твиттере.
"Украина героически – с мужеством, отвагой и настойчивостью – борется против жестокой российской агрессии. Вместе с Эммануэлем Макроном я лично заверил Владимира Зеленского сегодня в Париже: Мы будем стоять рядом с Украиной – столько, сколько будет нужно" – подчеркнул Шольц.
"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского Союза: Украина никогда не будет одинока", - заявил Макрон по окончании ужина на Елисейских полях с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом.
Известно, что во время встречи с Зеленским Макрон подтвердил, что хочет "сопровождать Украину к победе и миру", и что Россия не может и не должна победить. Вместо этого она должна быть наказана за все совершенные военные преступления.
- 9 февраля ЕС призвал Россию прекратить делать абсурдные заявления о том, что она "жертва". Евросоюз указывает, что Россия должна немедленно прекратить зверства, которые она совершает в Украине, а заявления Путина, угрожавшего международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали.
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