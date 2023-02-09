Об этом президенты Франции и Германии написали в твиттере.

"Украина героически – с мужеством, отвагой и настойчивостью – борется против жестокой российской агрессии. Вместе с Эммануэлем Макроном я лично заверил Владимира Зеленского сегодня в Париже: Мы будем стоять рядом с Украиной – столько, сколько будет нужно" – подчеркнул Шольц.

"Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского Союза: Украина никогда не будет одинока", - заявил Макрон по окончании ужина на Елисейских полях с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцом.

Известно, что во время встречи с Зеленским Макрон подтвердил, что хочет "сопровождать Украину к победе и миру", и что Россия не может и не должна победить. Вместо этого она должна быть наказана за все совершенные военные преступления.