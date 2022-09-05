Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Украина – Нидерланды состоится в Любляне (Словения) и начнется в 18:30. Вживую игру покажет телеканал УНИАН и региональные каналы Общественного.

На групповом этапе сборная Украины проиграла Сербии (0:3), победила Тунис (3:0) и Пуэрто-Рико (3:1) и заняла в своей группе второе место. Нидерланды одолели Египет (3:0), Аргентину (3:2) и Иран (3:1) и финишировали в квартете первыми.

Сборная Нидерландов является олимпийским чемпионом-1996, чемпионом Европы-1997 и вице-чемпионом мира-1994. на последнем крупном турнире – ЧЕ-2021 – нидерландцы дошли до четвертьфинала, а украинцы остановились в 1/8 финала.

Чемпионат мира-2022 по волейболу

Мужчины, 1/8 финала

Украина - Нидерланды

Любляна, Словения

5 сентября, 18:30

Прямая трансляция на телеканале УНИАН и региональных каналах Общественного

31 августа в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 по волейболу сборная Украины победила Пуэрто-Рико со счетом 3:1 и вышла в 1/8 финала.

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