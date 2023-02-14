Украина ничего не сделала с инвестклиматом для развития предприятий ОПК, – политолог Магда
В Украине даже нет законопроекта о создании уникальных инвестиционных условий для развития предприятий оборонно-промышленного комплекса
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Евгений Магда.
"Концерн Rheinmetall готов поставлять даже новейшие танки в Украину. Очередь на HIMARS у производителя уже на несколько лет вперед расписана. Также и британцы говорят, что они готовы размещать на территории Украины свое производство техники. А мы, что сделали мы? У нас хоть намек, хоть зарегистрированный законопроект есть о создании уникальных инвестиционных условий для развития предприятий ОПК? Или мы думаем, что мы завтра победим Россию и будем жить в идеальном мире, где Украине ничего не будет угрожать? Мы должны быть реалистами, а не идеалистами", - считает он.
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