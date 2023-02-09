Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование собственного оружия для ударов по РФ, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина в случае необходимости будет наносить удары по территории России оружием собственного производства
Об этом Данилов заявил в интервью "Настоящему времени" .
По его словам, Украина дала обещание, что полученное от партнеров оружие не будет использовать для ударов по России и подчеркнул, что ограничений на применение на временно оккупированных территориях нет.
"Такие договоренности есть, и мы будем их обязательно соблюдать. Но то, что касается использования нашего собственного оружия, мы можем использовать его там, где мы считаем нужным. И в случае необходимости мы его будем использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь, те ракеты, которые бьют по нашим городам. Мы не должны спрашивать разрешения на использование нашего собственного оружия", - сказал Данилов.
На вопрос, что это за оружие, которым владеет Украина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны ответил, что это не секрет.
"Это не является никаким секретом. У нас есть такое же оружие, как и у Российской Федерации, это оружие осталось с советских времен. И есть наши новые разработки, которые демонстрируют отличные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер "Москва", ушедший в апреле на дно Черного моря, это была наша ракета, которая производилась в нашей стране. Они современные, они только что стали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немного, и другие тоже есть", - рассказал Данилов.
- 7 февраля Алексей Данилов заверил, что Украина владеет оружием собственного производства, которое способно поражать цели на территории России.
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