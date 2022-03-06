Украина нейтрализовала 46 тыс. российских оккупантов, - Центр оборонных стратегий

Об этом сообщает Twitter фонда "Вернись живым".



По версии эксминистра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинские военные нейтрализовали 46 тысяч российских захватчиков. Речь идет о суммарном количестве убитых и серьезно раненых кафиров.

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