Украина нейтрализовала 46 тыс. российских оккупантов, - Центр оборонных стратегий
В Центре оборонных стратегий заявили, что ВСУ нейтрализовали 46 тыс. российских военных
Об этом сообщает Twitter фонда "Вернись живым".
По версии эксминистра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинские военные нейтрализовали 46 тысяч российских захватчиков. Речь идет о суммарном количестве убитых и серьезно раненых кафиров.
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