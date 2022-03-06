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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина нейтрализовала 46 тыс. российских оккупантов, - Центр оборонных стратегий

Украина нейтрализовала 46 тыс. российских оккупантов, - Центр оборонных стратегий

6 мартa, 2022 воскресенье
21:01
война с Россией

В Центре оборонных стратегий заявили, что ВСУ нейтрализовали 46 тыс. российских военных

Об этом сообщает Twitter фонда "Вернись живым".

По версии эксминистра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинские военные нейтрализовали 46 тысяч российских захватчиков. Речь идет о суммарном количестве убитых и серьезно раненых кафиров.

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русская агрессия
война
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