Эксперт рассказал об этом в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Если Запад покажет единство и предоставит Украине мощное дальнобойное оружие, то без сомнений Украина победит. И эта победа будет означать как минимум возвращение России к линии разграничения по состоянию на 24 февраля 2022 г. и начало серьезных переговоров. А также к тому, что Россия не будет способна напасть". снова, по крайней мере, при нашей жизни.США и другие союзники по НАТО работают над тем, чтобы предоставить Украине как можно больше дальнобойного оружия и амуниции к нему, чтобы уничтожить российскую артиллерию, которая атакует украинцев.Когда это произойдет, Путин будет вынужден изменить тактику и задуматься, как задекларировать "победу" и сесть за стол переговоров", - отметил Брайза.

Американский эксперт по международным отношениям добавил, что вынудить президента России Путина сесть за стол переговоров может активное наступление Вооруженных сил Украины на Востоке Украины.

"Думаю, что сейчас в этом позиционном, стационарном противостоянии обеих сторон, где стороны просто перемалывают друг друга с помощью артиллерии, единственным путем, что может изменить тактику Путина, станет удержание украинцами атак на Северодонецк и возможность двинуться на Луганск. А это не может произойти без предоставления Соединенными Штатами и союзниками дальнобойной артиллерии - большего числа дальнобойных систем, таких как HIMARS. Германия наконец-то смогла на поставку дальнобойного оружия и обещает артиллерию 40-километровой дальности действия. Следовательно, украинские силы смогут уничтожать русскую артиллерию. Тогда это перевернет ситуацию", - заметил Мэтью Брайза.

25 июня бывший командующий армией США в Европе Глен Ходжес заявил, что Украина, при условии надлежащей помощи Западу , уже в 2022 году может отбросить Россию на грань, за которой она находилась до 24 февраля.

Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что Украина напрямую закупила у немецкого концерна Dynamit Nobel Defence около 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador .

26 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после очередного ракетного удара по Киеву призвал страны "Большой семерки" усилить санкции против России и предоставить Украине более тяжелое вооружение.

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