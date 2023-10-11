Украина неожиданно потеряла очки против Сербии в отборе на ЧМ по футзалу
В 4-м туре отборочного раунда ЧМ по футзалу сборная Украины не смогла победить Сербию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч неожиданно закончился вничью со счётом 1:1. Единственный мяч за сборную Украины забил Евгений Жук, отличившийся на 26-й минуте поединка. До этого наша команда проигрывала 0:1.
В турнирной таблице группы B Украина поднялась на первую позицию и получила 7 баллов. Следом идут поляки (6 очков), однако имеют 1 матч в запасе. Сербия – третья – 5 набранных пунктов. Бельгия – последняя.
ЧМ-2024
Квалификация. 4-й тур. Мужчины
11 октября
Украина – Сербия 1:1
- Первый матч этих команд выиграли украинцы со счётом 6:1. На Евро-2022 наша команда уничтожила Сербию с идентичным счетом.
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