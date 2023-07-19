Об этом говорится в военно-стратегическом обзоре "Воздушные угрозы для Украины", подготовленном Киевским форумом безопасности.

Аналитики КБФ отмечают, что враг применяет против Украины минимум 600 самолетов из 39 аэродромов и имеет большой резерв подготовленных пилотов.

При этом российская фронтовая авиация массово применяет новую тактику сброса так называемых корректированных авиабомб. Кроме того, РФ продолжает массовое применение иранских дронов-камикадзе Shahed и стремится наладить их производство на своей территории.

Производство дальнобойных ракет Россия, вероятно, смогла нарастить в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

Авторы исследования отмечают, что существенное количественное и качественное преимущество России над воздушными возможностями ВСУ может привести к завоеванию Россией контроля над украинским небом и к значительно большим потерям от воздушных ударов врага, чем те, которые Украина уже понесла. По мнению аналитиков, в первую очередь, Украина может оказаться неспособной обеспечить воздушную поддержку собственных войск.

В этой связи КБФ считает, что безусловным приоритетом должно стать скорейшее получение западного воздушного и дальнобойного оружия и средств противовоздушной обороны в значительно больших объемах и темпах, чем имеющиеся.

"Решающим шагом к приобретению таких способностей будет поставка в Украину истребителей F-16 (или других истребителей, массово находящихся на вооружении стран НАТО) и всего спектра авиационного оружия в такие самолеты", - отмечают обозреватели.

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Аналитики КБФ отмечают, что также необходимо обеспечить достаточную финансовую, технологическую и другую поддержку для ускоренного развития украинского производства и ремонта воздушного оружия (дронов, ракет, самолетов, вертолетов) и средств противовоздушной обороны.

Авторы исследования предупреждают, что в самом худшем сценарии развития событий Украина может потерять полноценную противовоздушную оборону в результате исчерпания запаса зенитных ракет большой и средней дальности или уничтожения средств ПВО.

Однако, в случае принятия необходимых мер, Украина сможет добиться устойчивого развития собственных воздушных возможностей и эффективно противодействовать России в небе.

Ранее заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в мае РФ почти втрое чаще била по всей территории Украины ракеты и беспилотники.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Руководитель Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ВС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры затягивают.

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) в четверг, 6 июля, обсудил проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители F-16 появятся в небе Украины, вероятно, до конца марта 2024 года.