Украина неизбежно должна стать членом НАТО, - дипломат Даниил Лубкивский
Директор Киевского форума безопасности дипломат Даниил Лубкивский убежден, что вступление в НАТО станет результатом победы Украины в этой войне
"Вот такой международный порядок формируется вследствие агрессии России и вследствие желаний Запада, включая Украину, противостоять злу и режиму военных преступников и тем, кто пытается сломать цивилизованное мироустройство", – сказал Лубкивский в эфире Еспресо.
Дипломат добавил, что война в Украине мощно меняет геополитику XXI века: "Например, Финляндия сегодня стоит на пороге исторического решения, в частности присоединения к Североатлантическому альянсу. Де-факто следствием вторжения Путина и военных преступлений российской армии становится расширение НАТО", - подчеркнул Лубкивский.
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В Финляндии начались парламентские дебаты по вступлению в НАТО.
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