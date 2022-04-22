Украина неизбежно должна стать членом НАТО, - дипломат Даниил Лубкивский

"Вот такой международный порядок формируется вследствие агрессии России и вследствие желаний Запада, включая Украину, противостоять злу и режиму военных преступников и тем, кто пытается сломать цивилизованное мироустройство", – сказал Лубкивский в эфире Еспресо.



Дипломат добавил, что война в Украине мощно меняет геополитику XXI века: "Например, Финляндия сегодня стоит на пороге исторического решения, в частности присоединения к Североатлантическому альянсу. Де-факто следствием вторжения Путина и военных преступлений российской армии становится расширение НАТО", - подчеркнул Лубкивский.

В Финляндии начались парламентские дебаты по вступлению в НАТО.

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