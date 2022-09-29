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Главная Общество Украина не забудет и накажет РФ за попытки повторить геноцид, - Ермак

Украина не забудет и накажет РФ за попытки повторить геноцид, - Ермак

29 сентября, 2022 четверг
09:31
Общество Андрей Ермак

Украина вместе с цивилизованным миром накажет россиян за попытки повторить геноцид

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в telegram.

Ермак подчеркнул, что Россия повторяет преступления фашистов, и ей этого не забудут.

"Бабий Яр. Место кровавого нацистского преступления. Мы помним и никогда не забудем. В то время, когда Россия повторяет преступления фашистов... Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасающие эпизоды истории", - написал он.

29 сентября исполняется 81 год с начала массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр во время оккупации Киева в 1941-1943 годах.

  • 1 марта 2022 года Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.

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Новости
Украина
Россия
Андрей Ермак
геноцид украинцев
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