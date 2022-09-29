Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в telegram.

Ермак подчеркнул, что Россия повторяет преступления фашистов, и ей этого не забудут.

"Бабий Яр. Место кровавого нацистского преступления. Мы помним и никогда не забудем. В то время, когда Россия повторяет преступления фашистов... Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасающие эпизоды истории", - написал он.

29 сентября исполняется 81 год с начала массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр во время оккупации Киева в 1941-1943 годах.

1 марта 2022 года Россия атаковала Киевскую телебашню и район Бабьего Яра, в результате обстрела погибли пять человек, еще пять - получили ранения.

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