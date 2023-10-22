Украина не выиграет войну, если власть и армия не изменит мышление, – военный эксперт Грант

Создалось впечатление, что мы стоим на пороге третьей мировой войны. На Ближний Восток США направили авианосную группу, а также дополнительный флагманский корабль. Создается впечатление, что мир на грани.

Если объективно, то это далеко не порог Третьей мировой войны. В общем это все похоже скорее на вторую холодную войну. Многое происходит в мире, но это всего лишь прокси-битвы, как бывшие во время холодной войны, когда люди воевали в Африке и в других местах. Не наблюдаю, что Россия собирается или готовится воевать с НАТО. Они, вероятно, понимают, что это было бы ошибкой.

Поэтому сейчас есть только две вещи, которые могут привести нас к Третьей мировой войне – это нападение на НАТО или нападение Китая на Тайвань.

Ситуация на Ближнем Востоке может оставаться автономной. Конечно, если у Ирана будет ядерная бомба и решит ее использовать, то это все изменит. Использование ядерного оружия несомненно изменило бы все. Но пока я просто не вижу такой перспективы.

Итак, мы увидим продолжение битвы между Россией и Украиной, а также между Израилем и ХАМАСом и, возможно, даже Хезболлой. Впрочем, не думаю, что сейчас возможно географическое военное расширение. Честно говоря, и Китай не готов к этому.

Война это не только о боях, но и о ресурсах. Есть обеспокоенность, что часть ресурсов, которые должны поддерживать Украину, могут пойти на Ближний Восток. Не считая того, Западная система обороны переходит в динамику. Ведь речь уже идет о возможной великой войне, а не только о российской агрессии в Украине. Теперь Запад не может делать вид, что ничего не происходит и удастся отделаться несколькими танками Leopard. Он должен включиться по полной, иначе его уничтожат.

Относительно первого пункта, не думаю, что выделяемое Израилю уменьшает количество средств, выделяемых Украине. Такого вообще никогда не будет. Скорее всего, будут разные пакеты, разные группы вооружений и все остальное, потому что Украина не готова к тому, что сейчас нужно Израилю, и наоборот, многое из того, что просит Украина, Израилю не нужно. Потому таких выводов делать не стоит.

Что касается готовности Запада, она меня беспокоит, потому что я все еще думаю, что они не восприняли всю серьезность этой войны.

Зато ведут себя так, будто война где-то там за горами и до них не дойдет. Если театр боевых действий изменится, то для определенных стран, включая Великобританию, это станет неожиданным ударом, ведь, по моему убеждению, большинство стран Европы должным образом не усвоили полученные уроки. Они рассматривают эти уроки через свою культурную призму. Мы забываем, что противостоять России и в то же время вести с ней бизнес не получится. Мероприятие не готово настолько, насколько должно быть готово. Сейчас ситуация несколько улучшается. Впрочем, работы еще очень много.

Многие страны, такие как Румыния, Чехия, страны Балтии, предоставили Украине огромное количество оборудования. А в случае с Латвией, она передала все свои средства противовоздушной обороны и почти все противотанковые ракеты, до сих пор ожидая их пополнения.

Поэтому нам остается только надеяться, что ничего в этом плане скоро не произойдет, поскольку Западу нужно время для пополнения своих запасов на случай, если Россия действительно решит расширить географию войны.

ATACMS – они отработали отлично! США, наконец, их решились отдать. Решение давно лежало у Байдена на столе. Как вы оцениваете перспективы дальнейших поставок этих ракет? Помогут ли они прорвать линию фронта, уничтожив логистику?

Во-первых, я не уверен, какие именно модели АТАСМС были доставлены. Есть около пяти разных моделей. И, похоже, на самом деле были отправлены более старые из них. Почему такое небольшое количество? Потому что сколько можно разместить на борту нескольких самолетов, а не отправлять их по морю, что заняло бы больше времени. Это такое мое предположение о количестве. То есть если получилось быстро предоставить 20 ракет, можно будет в случае необходимости быстренько предоставить и еще 20 а, возможно, даже более современных. США заинтересованы в том, чтобы не исчерпать свои собственные запасы, потому что ATACMS является ключевым оружием в арсенале США, и разбрасываться им они не хотят.

Относительно боевых действий. Опасность ATACMS в том, что это оружие большой дальности. И когда вы стреляете из него, вы, как правило, стреляете по объектам, находящимся на большом расстоянии. Можно ли таким оружием прорвать фронт? Ответ – нет. Поможет ли она ослабить фронт? Да, но есть опасность, что если будет слишком большая задержка во времени между атакой ATACMS и тем, что что-то на фронте изменится в нашу пользу, это даст России время оклевать от того, что причинили ATACMS, подтянуть больше резервов и боеприпасов. То есть речь идет о тактике – много огня, много маневров. Вы должны стрелять и одновременно действовать на линии фронта, чтобы создать комплексную синхронную атаку. Если же просто запускать ATACMS, но никого не делать на передовой, у России будет время, чтобы разобраться с происшедшим и вернуться к предыдущим позициям. Конечно, легче им от этих ракет точно не будет. Россияне не будут слишком близко приближаться, потому что Украина найдет цель и обезвредит ее. Им придется думать, как поступать по-другому. Так что в ближайшие несколько недель путинские генералы будут ломать головы на том, как противостоять ATACMS, чтобы не терять столь нужные ключевые ресурсы.

Сначала были британские Storm Shadow, затем французские Scalps, теперь американские АTACMS, поэтому мы в ожидании немецких Taurus. Смогут ли дальнобойные ракеты изменить ситуацию на южном фронте. Будет ли достаточно только их?

Не стоит забывать, что только пехота может занимать и удерживать позиции. Можно наносить удары в тылу, но это не изменит положение линии фронта, если вам удастся уничтожить столько боеприпасов, что противнику на передовой просто нечем будет воевать.

Украинские планировщики также сейчас стоят перед вызовом – они должны убедиться, что действительно могут целенаправленно использовать существующую артиллерию, чтобы помогать солдатам в бригадах, потому что самое главное – это дать возможность бригадам продолжать движение вперед и лучше защищаться.

Понятно, что Россия останавливаться не собирается, она будет привлекать еще больше людей, еще больше боеприпасов и оружия. Даже если его оружие, его танки стары, они все равно стреляют, об этом не следует забывать.

Думаю, мы упустили возможность или тот момент, когда Россия могла сломаться.

Сейчас они упорно стоят на своем, и ничего другого не остается, кроме как победить их. Но, честно говоря, для Украины сейчас крайне важно перестать полагаться только на ресурсы из-за границы и начать тратить гораздо больше времени и энергии на создание собственного оружия и собственных систем, потому что если эта война перейдет из зимы в лето, доставать оборудование с Запада. будет все труднее и труднее. Украина должна найти способы быстрой компенсации.

Есть такие системы вооружения, которые Украина могла бы производить, например, минометы. Минометы создаются достаточно оперативно, как и боеприпасы к ним. Если у каждого батальона будет по шесть минометов, как, например, в Великобритании - это будет иметь фундаментальное значение для Украины.

Военные должны мыслить по-новому. То, что я вижу сейчас – это все еще старое военное мышление. Людям нужно новое мышление о том, как действовать и использовать имеющиеся ресурсы. Нельзя просто полагаться на гражданское общество, закупаемое беспилотниками.

Да войны не выиграть. Поэтому нужно новое мышление, и боюсь, что нынешним кадрам не удастся его найти.

Вы были одним из первых, кто спрогнозировал затяжную войну, к которой сейчас готовятся россияне. Однако и на Западе уже, вероятно, просчитали ресурсные возможности России. Как долго может длиться российская атака или, как выразился Путин, активная оборонная кампания?

Они будут просто продолжать делать то, что делают, потому что в их сознании они побеждают. Россияне привыкли не жалеть людей и терять много техники. И отличным примером тому была Вторая мировая война, в которой их потери были колоссальными. И, похоже, у России нет никакого желания прекратить войну. Россияне сейчас поддерживают Путина, как никогда раньше. И Путин вкладывает в эту войну всю свою энергию и российские ресурсы. Несмотря на их слабую интеллектуальную технологическую мощь, они будут продолжать производить много низкопробных вещей, которые будут усложнять жизнь Украины и здесь речь идет о цифрах. Это та сила, которую имеет Россия.

Так что если мы не сломаем их за зиму, то есть вероятность, что война может продолжаться еще два-три года. И я вполне серьезно говорю об этом. Россию нужно ломать, а сейчас мы этого не делаем. Мы всего-навсего их удерживаем.

Да, есть определенные продвижения, но это не прорыв. Нам нужен прорыв. Возможно, он пройдет под Херсоном с новой операцией по форсированию реки. То есть ВСУ нужно действовать кое-где, действовать по-другому, потому что стратегия – это о способностях, а на данный момент наши способности недостаточно сильны, чтобы стратегия заработала. Даже с ATACMS, даже с F-16, ведь основная способность - это сотня боевых бригад, которые сегодня должным образом не оснащены, чтобы выиграть эту войну. Поэтому нужно больше и лучше думать.

По вашему мнению, у Путина уже появилось ощущение цели этой войны? Война из короткой, неожиданно для него, превратилась в длительную. Мы часто слышим заявления русских пропагандистов заявления об экзистенциальной войне. Они хотят, чтобы эта война стала войной всего русского народа и одновременно третьей мировой.

Вы правы, впрочем, я думаю, что Путин понимает, что без украинских ресурсов он не может вести экзистенциальную войну против НАТО. Ему нужна Украина, ее подготовленные человеческие ресурсы, которые воевали бы за Россию, вот на что он нацелен. Он уже привлек многих украинцев из Крыма и Херсона, воюющих по ту сторону линии разграничения. Об этом нельзя забывать. Это тот сценарий, к которому он стремится.

Путин будет продолжать устанавливать мировой порядок. Он будет поддерживать все, что похоже на ХАМАС, как и любую войну на Ближнем Востоке или в Африке, потому что он хочет отвлечь Запад от войны в Украине, и можно сказать, что он уже это делает. Он делает это, размещая ядерное оружие в Беларуси, тем самым забирая время и энергию латвийцев и литовцев к примеру. Ведь в то время, когда они должны проводить обучение, они стоят и следят за границей, потому что его пересекают сотни иммигрантов.

Поэтому он будет искать все возможные способы в течение зимы, а также в следующем году, чтобы отвлечь внимание, время и другие ресурсы Запада, поддерживающего Украину в этой войне.

Я не знаю, что это самое, но Путин уже сейчас что-то активно планирует. Я повторял это с 2014 года и каждый раз был прав. Скоро что-нибудь произойдет, и нам нужно просто быть ментально готовыми.

И возвращаясь к экзистенциальной войне, Путин может ее по-настоящему проиграть исключительно в Украине. И именно поэтому Украина должна отнестись к этому очень серьезно, потому что может произойти нечто, что точно не будет пользой воплощения стратегии украинского военного командования.

Изменилось ли видение войны у ключевых наших союзников? В свое время было ощущение, что они хотели локализовать войну и не торопились с выделением важного вооружения. Сейчас уже дают авиацию. Изменилось ли у наших союзников видение завершения войны?

Есть целый ряд важных вещей. Во-первых, вы должны понимать, что любая формула должна базироваться на доверии. Если она не базируется на доверии, то ничего толкового точно не получится. Никакая формула не сработает. Это доверие выстраивает то, что было предоставлено Украине и то, что было использовано должным образом. Важны вопросы борется ли Украина с коррупцией? Борется ли она в правовом поле? Это ведь то, на чем базируется доверие. Вступление в НАТО полностью зависит от политической совместимости. В некоторых аспектах Украина имеет военную совместимость, но в других аспектах, таких как логистика, совместимость как таковая отсутствует вообще. Тот факт, что вам приходится везти всю свою технику в другие страны, чтобы ее отремонтировать, говорит о том, что с логистической системой что-то не так.

Следовательно, ситуация с военной совместимостью еще более-менее, но политическая совместимость очень слаба. Украинские послы – слабые, за исключением, разве что посла в США. И поэтому вы не можете создавать взаимоотношения, которые в конечном счете привели бы к должному пониманию того, что делать, чтобы помочь Украине.

Следовательно, доверие - превыше всего, и пока оно не будет крепким и стопроцентным, всегда будет недоставать уверенности в том, что делать дальше, чтобы поддержать страну. Это так по хлопскому разуму я здесь разжевал все. Важно понимать, что это главная проблема Украины. Нет смысла просто постоянно просить о чем-нибудь. Вы должны создать отношения, которые бы воспринимались как настоящие отношения, которые будут крепкими и будут длиться годами. Пока во многих аспектах этого не делается.

У Украины новый министр обороны. О чем говорят с ним министры союзных государств? Какие вопросы логистики или собственного производства оружия они могут затрагивать? Дают ли они комплексные советы по усилению оборонной промышленности Украины?

Я на 100% уверен, что все, о чем они говорят – это все то, о чем мы с вами говорили во всех наших интервью. Не думаю, что что-то изменится, потому что структурные вещи всегда будут оставаться структурными вещами, а логистика – логистикой. Логистику необходимо спроектировать и создать, а людей – научить. Они точно обсуждают улучшение подготовки, а также то, что структуры и боевые структуры следует обновить. Это все то, что все понимают, чем занимаются во всех других странах. Поэтому, конечно, для нового министра обороны это будет чем-то новым, но точно не для системы.

Без сомнения, Залужный дает много советов. И возвращаясь к доверию, добавлю еще, что, к сожалению, нет американских или британских генералов, которые действительно были бы близки к системе. Хотя – это лишь в пределах того, что мне известно. Украина не использует потенциал всех отставных офицеров, находящихся на Западе, прошедших Холодную войну и задействованных в других войнах, например, в войне в Персидском заливе. Почти никого из них не пригласили поделиться опытом и помочь, потому что система позволяет быть только рядовым солдатом, а значит, военный интеллектуальный капитал Запада тратится впустую. И это очень жаль.