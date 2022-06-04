Публицист высказал такое мнение в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.

"Если случаи авторитаризма в Украине будут сохраняться и усиливаться, Украина никогда не станет членом Европейского Союза, так же как и НАТО. Ведь у стран, которые сейчас являются членами Североатлантического альянса, уже есть опыт, когда государство с авторитарными тенденциями становится участником союза, основанного на ценностях. Это происходит с Турцией. Зачем тянуть еще одну страну, которая может позволить себе поведение с точки зрения авторитарных интересов правителя? И даже опасения, что Украина может стать авторитарным государством при действующем президенте или следующем, означают, что любой политик с авторитарными тенденциями разрушит европейские и евроатлантические перспективы", – отметил Портников.

Журналист добавил, что подавление свободы слова в Украине и коррупция также являются причинами, по которым Украине может быть отказано в европейских и евроатлантических устремлениях.

"Совершенно очевидно, что за происходящим в Украине следят. Замечают, когда появляются сообщения коррупционного характера, или подавление свободы слова - отключение из сети Т2 "Еспресо" , "5-го канала" и "Прямого". То есть, на Западе говорят о подавлении свободы слова в Украине, а чиновники говорят, что так и должно быть – это сильный козырь, чтобы кандидатского статуса в Европейский Союз не было. За подобное критикуют Венгрию – все удивляются, как такая страна смогла попасть в ЕС. Поэтому больше такой ошибки в Европе не допустят", - заметил Портников.

Публицист подчеркнул, что запрет на выезд Петра Порошенко за границу на Парламентскую ассамблею НАТО чрезвычайно мощно ударил по репутации Украины.

"Ситуация с отстранением Людмилы Денисовой с должности омбудсмена, попытки введения дистанционного голосования в Верховной Раде – все это подрывает авторитет Украины. Срыв участия 5-го президента Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, хотя это была официальная поездка, утвержденная главой парламента. Об этом ннаписаали многие мировые издания - это затмило новости с фронта. И возникает вопрос: кому нужна эта антиукраинская провокация? Когда Порошенко через 2 дня выехал на другую международную конференцию", - пояснил Виталий Портников.

Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.

Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в ЕС.

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