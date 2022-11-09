Украина не видит, чтобы РФ уходила из Херсона без боя, - Подоляк

Об этом он написал в твиттере .

Подоляк отметил, что в настоящее время в Херсоне находится значительная часть российских войск. Также в регион оккупанты стягивают дополнительные резервы.

"Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", – написал он.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на левый берег Херсонщины.

Впоследствии глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск с Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.