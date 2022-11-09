Украина не видит, чтобы РФ уходила из Херсона без боя, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя
Об этом он написал в твиттере .
Подоляк отметил, что в настоящее время в Херсоне находится значительная часть российских войск. Также в регион оккупанты стягивают дополнительные резервы.
"Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", – написал он.
- 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти на левый берег Херсонщины.
- Впоследствии глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал не радоваться заранее новости об отступлении российских войск с Херсонщины и подчеркнул необходимость соблюдать информационную тишину.
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