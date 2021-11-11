Украина не удержала победу над Северной Македонией в отборе Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV

Команду Руслана Ротаня на 43-й минуте вывел вперед Александр Сирота. Македонцы отыгрались на 58-й минуте усилиями Томче Гроздановси.

Украина сыграла с Северной Македонией вничью 1:1, набрала 10 очков и занимает в группе H второе место. Македонцы с 6 пунктами третьими.

Лидирует с 10 баллами Франция, Фарерские острова имеют 5 очков, Сербия – 4, Армения – 3.

В финальную часть Евро-2023 напрямую попадут победители групп и одна лучшая вторая команда. Остальные финишировавшие вторыми сборных определят еще четырех обладателей путевок в финальную часть, где также сыграют хозяева турнира - Румыния и Грузия.

Следующий матч квалификации Украина проведет 16 ноября во Львове против Сербии.

Евро-2023 U-21

Отборочный турнир

11 ноября

Северная Македония (U-21) – Украина (U-21) 1:1

Голы : Гроздановски, 58 - Сирота, 43