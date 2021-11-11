Украина не удержала победу над Северной Македонией в отборе Евро-2023
В отборочном матче молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины сыграла в Скопье вничью с Северной Македонией
Об этом сообщает Еспресо.TV
Команду Руслана Ротаня на 43-й минуте вывел вперед Александр Сирота. Македонцы отыгрались на 58-й минуте усилиями Томче Гроздановси.
Украина сыграла с Северной Македонией вничью 1:1, набрала 10 очков и занимает в группе H второе место. Македонцы с 6 пунктами третьими.
Лидирует с 10 баллами Франция, Фарерские острова имеют 5 очков, Сербия – 4, Армения – 3.
В финальную часть Евро-2023 напрямую попадут победители групп и одна лучшая вторая команда. Остальные финишировавшие вторыми сборных определят еще четырех обладателей путевок в финальную часть, где также сыграют хозяева турнира - Румыния и Грузия.
Следующий матч квалификации Украина проведет 16 ноября во Львове против Сербии.
Евро-2023 U-21
Отборочный турнир
11 ноября
Северная Македония (U-21) – Украина (U-21) 1:1
Голы : Гроздановски, 58 - Сирота, 43
- Напомним, 23 октября сборная Украины одержала победу над Фарерскими островами в отборе на Евро-2023.
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