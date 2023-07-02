"Украина не существует... Езжай на "западенщину". В Харькове водитель оскорбил пассажирку и должен был извиняться
В Харькове водитель оскорбил пассажирку за просьбу выключить русскую музыку, после чего был вынужден извиняться
Об этом сообщило издание Newsroom.
Стало известно, что скандал разразился после того, как пассажирка попросила таксиста выключить российскую музыку. Водитель выключил, но начал рассказывать, что Харьков – русскоязычный город, что такой страны, как Украина, не существует, что это страна 404 и сказал, чтобы девушка ехала со "своим задроченным языком" на "западенщину", и как его раздражает "дурацкая истерия с патриотизмом".
Добавляется, что на замечание о том, что в Украине больше года идет полномасштабная война после нападения РФ, мужчина не обратил внимания.
Пассажирка выложила видео разговора с водителем в своем instagram, где отметила, что ее возмутила не русскоязычность таксиста, поскольку сама сейчас на пути к полному переходу на украинский, а именно его агрессивные высказывания по поводу Украины.
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В компании Bolt уже отреагировали на инцидент.
"Против водителя приняты все необходимые меры, в частности, он отстранен от пользования нашим сервисом навсегда, ведь такое поведение полностью противоречит правилам нашего сервиса и является недопустимым. Мы регулярно информируем водителей об ограничении использования музыкального сопровождения без согласия пассажиров, а также полном воздержании от воспроизведение музыки любых российских исполнителей", – ответили в компании.
Позже в telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко было обнародовано видео, как харьковский водитель попросил прощения за свои слова.
В частности, водитель отметил, что сам он патриотически настроенный человек, и его слова не отражают его позицию.
- 19 июня 2022 г. Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
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