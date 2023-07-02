Об этом сообщило издание Newsroom.

Стало известно, что скандал разразился после того, как пассажирка попросила таксиста выключить российскую музыку. Водитель выключил, но начал рассказывать, что Харьков – русскоязычный город, что такой страны, как Украина, не существует, что это страна 404 и сказал, чтобы девушка ехала со "своим задроченным языком" на "западенщину", и как его раздражает "дурацкая истерия с патриотизмом".

Добавляется, что на замечание о том, что в Украине больше года идет полномасштабная война после нападения РФ, мужчина не обратил внимания.

Пассажирка выложила видео разговора с водителем в своем instagram, где отметила, что ее возмутила не русскоязычность таксиста, поскольку сама сейчас на пути к полному переходу на украинский, а именно его агрессивные высказывания по поводу Украины.

Читайте также: Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф

В компании Bolt уже отреагировали на инцидент.

"Против водителя приняты все необходимые меры, в частности, он отстранен от пользования нашим сервисом навсегда, ведь такое поведение полностью противоречит правилам нашего сервиса и является недопустимым. Мы регулярно информируем водителей об ограничении использования музыкального сопровождения без согласия пассажиров, а также полном воздержании от воспроизведение музыки любых российских исполнителей", – ответили в компании.

Позже в telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко было обнародовано видео, как харьковский водитель попросил прощения за свои слова.

В частности, водитель отметил, что сам он патриотически настроенный человек, и его слова не отражают его позицию.