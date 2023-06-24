Точнее интрига в том, станет ли Украина как можно быстрее частью НАТО и ЕС. Или просто станет воинственной крепостью, будет получать немалые деньги и оружие от Запада, но при этом не будет иметь членства в Альянсе, а следовательно, и обязательств от НАТО воевать на нашей стороне. Ну, это так называемый израильский вариант!

В последние дни Запад берет на себя немало финансовых обязательств, чтобы годами финансировать Украину. Например, только Евросоюз обещает покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года. Это действительно беспрецедентные обязательства. Более того, на Западе снимают все табу на оружие – танки, ракеты, самолеты – берите что хотите, только научитесь пользоваться!

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Тем самым Запад хочет показать серьезность намерений о превращении Украины в "восточноевропейский Израиль". Но Украине не нужно на это соглашаться. Потому что альтернативы вступления в НАТО и ЕС для нас не существует. Именно это гарантирует, что страшная война с Россией не повторится через несколько лет.

Поэтому нам важно убедить Запад не бояться Путина и таки взять на себя очень конкретные обязательства относительно времени приема Украины в НАТО. Именно это станет залогом мира и безопасности в Европе и мире.

Ну и, на самом деле, внеблоковым и нейтральным статусом мы уже все наелись по самые уши.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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