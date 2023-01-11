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Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ, - вице-президент Еврокомиссии

11 января, 2023 среда
13:19
Мир

Пока на украинской территории находятся войска России, наше государство не может стать членом ЕС, но Союз должен поддержать нашу страну в достижении победы над РФ

Об этом заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью DW.

"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - сказал он.

По словам Тиммерманса, ЕС должен поддержать Украину в борьбе против России. Он отметил, что Украина может иметь особую роль в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе.

"Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем "зеленого водорода" и биометана для товаров, которые будут нужны для чистой экономики Европы в будущем", - заявил Тиммерманс.

Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев - условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев по пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

  • 14 декабря в Верховной Раде заверили , что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС. В то же время оппозиция убеждает , что это не совсем так, ведь при разработке и принятии законов предпочитается не качество, а скорость.
  • 31 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.

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