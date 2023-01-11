Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ, - вице-президент Еврокомиссии
Пока на украинской территории находятся войска России, наше государство не может стать членом ЕС, но Союз должен поддержать нашу страну в достижении победы над РФ
Об этом заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в интервью DW.
"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - сказал он.
По словам Тиммерманса, ЕС должен поддержать Украину в борьбе против России. Он отметил, что Украина может иметь особую роль в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе.
"Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем "зеленого водорода" и биометана для товаров, которые будут нужны для чистой экономики Европы в будущем", - заявил Тиммерманс.
Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев - условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.
Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев по пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.
- 14 декабря в Верховной Раде заверили , что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС. В то же время оппозиция убеждает , что это не совсем так, ведь при разработке и принятии законов предпочитается не качество, а скорость.
- 31 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.84
- Актуальное
- Важное