Украина не согласна с решением провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко утверждает, что Украина не согласна с таким решением
Об этом Ткаченко написал в Facebook.
"Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса", - отмечает он.
Министр утверждает, что проведение конкурса в Украине – это сигнал для всего мира о поддержке. И подчеркивает необходимость проведения дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023.
Обращение в ЕЯС подписал сам министр Александр Ткаченко, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и председатель правления АО "НСТУ" Николай Чернотицкий.
- Недавно Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023 в связи с военными действиями на территории страны. Для этого организаторы обратились в Великобританию, поскольку ее участник занял второе место.
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