Об этом Ткаченко написал в Facebook.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения общего решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли Евровидение-2022 и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине - предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса", - отмечает он.

Министр утверждает, что проведение конкурса в Украине – это сигнал для всего мира о поддержке. И подчеркивает необходимость проведения дополнительных переговоров о проведении Евровидения-2023.

Обращение в ЕЯС подписал сам министр Александр Ткаченко, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко, лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк и председатель правления АО "НСТУ" Николай Чернотицкий.

Недавно Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023 в связи с военными действиями на территории страны. Для этого организаторы обратились в Великобританию, поскольку ее участник занял второе место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb