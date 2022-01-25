Украина не согласится с принятыми за ее спиной уступками в сторону РФ, - Кулеба

Об этом он сказал в интервью CNN.



Кулеба отметил, что Украина не согласится на какие-либо компромиссы, направленные на успокоение президента РФ Владимира Путина.



"Если кто-то пойдет на уступки по Украине за спиной Украины, прежде всего мы этого не согласуем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание крупного государства и выполняет его. Мы много заплатили, включая 15 тыс. жизней наших граждан, чтобы обеспечить право решать собственное будущее, свою собственную судьбу", - подчеркнул он.



Кулеба отметил, что он не сомневается в приверженности США защите Украині, несмотря на комментарии президента Джо Байдена, предполагающие, что "незначительное вторжение" российских войск может не привести к жесткой реакции военного альянса НАТО.



"Во-первых, президент Байден лично предан Украине. Он знает эту страну, и он не хочет, чтобы Россия ее уничтожила. Во-вторых, мы слышали от американских официальных лиц, которые открыто разговаривали со СМИ, но также говорили со мной и другими украинскими чиновниками напрямую, что Соединенные Штаты останутся абсолютно приверженными наказанию России в случае любого типа вторжения", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, 22 января Кулеба рассказал, какие страны препятствуют Украине покупать оружие через систему закупок НАТО.

Президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.