Украина не согласится на альтернативы вступления в ЕС - Ермак
Глава Офиса президента также отметил, что Украина способна усилить обороноспособность Черноморского и Балтийского флангов НАТО
Об этом Андрей Ермак заявил , выступая в пятницу, 20 мая, в аналитическом центре Atlantic Council.
"Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время", - сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину, предложив "создать то, что назвал бы европейским политическим сообществом".
Ермак также отметил, что Украина способна усилить обороноспособность Черноморского и Балтийского флангов НАТО. "В целом глубокое включение Украины в многосторонние форматы, улучшающие ее интеграцию с международным сообществом, является важным фактором безопасности", - сказал он.
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- 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.
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