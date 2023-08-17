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Украина не сможет выполнить 7 рекомендаций ЕС до октября, это вводимые годами изменения - Стефанишина

17 августа, 2023 четверг
16:24
Общество Ольга Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это изменения, вводимые годами

Об этом она сказала на конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", сообщает "Общественное".

Выполнение этих рекомендаций необходимо для начала переговоров по вступлению в ЕС. Стефанишин отмечает, что несмотря на невозможность выполнения всех условий, до октября Украина обеспечит выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов.

"Сегодня мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим о основных трансформациях в стране, которые связаны с правами человека, процессом деолигархизации, который также стал одним из столпов фундаментальных демократических реформ. Это изменения, которые будут вводиться годами, но до октября мы обеспечим выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов и будем надеяться, откроем двери для политического решения", - сказала чиновник.

Стефанишин также подчеркнула, что Украине сложнее присоединиться к ЕС, поскольку наша страна "реформирует Евросоюз".

"Нам труднее, чем странам, которые шли по пути присоединения к ЕС не из-за войны, а из-за того, что мы движемся в ЕС, реформируя сам Евросоюз", - говорит она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

  • завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
  • продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВСП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
  • продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
  • бороться с влиянием олигархов;
  • привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 года принять все необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз законы.

ЕС
Вступление в ЕС
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