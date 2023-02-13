Россия, вероятно, начнет новое наступление до того времени, когда прибудут западные танки, что может произойти в этом случае и будет ли у российских сил шанс достичь каких-то своих стратегических целей?

Поскольку предстоящее наступление, вероятно, начнется, то я считаю, что шансы России достичь стратегического успеха очень низкие. Мы сейчас понимаем, как Россия воюет в Украине, Путин и его военные очень мало ценят человеческую жизнь. Я думаю, что они будут бросать в борьбу волны и волны кадровых призывников, которые плохо обучены, плохо снаряжены, остальные - вагнеровцы и другие наемные группировки. Они являются не слишком эффективны боевой силой, и вряд ли способны получить значительные территориальные достижения или достичь российских стратегических целей. Но, конечно, наступательная операция обойдется дорого как России, так и Украине.

Западные танки прибудут в Украину в ближайший месяц, но хватит ли их для успешного контрнаступления?

Любая боевая поддержка, дополнительное вооружение, безусловно, поможет, но, конечно, вопрос будет ли этого достаточно, в определенной степени зависит от того, как вы это определяете. Они, безусловно, когда прибудут помогут Украине лучше защищаться от российского наступления и когда российское наступление, наконец, достигнет кульминации и появится возможность начать свое контрнаступление, эти танки будут иметь решающее значение, чтобы идти вперед. В то же время мы должны быть реалистами, что количество танков, о которых сейчас публично идет речь, как от США, так и от других союзников, их количество, вероятно, недостаточно велико, чтобы способствовать значительному украинскому контрнаступлению. Это тот случай, когда они помогут, но, конечно, больше всегда лучше.

Говоря о танках, Leopards, Challengers, Abrams можем ли мы их сравнить. Танки, которые будут предоставлены Украине, лучше тех, которые есть сейчас у россиян?

Они, безусловно, лучше по своим боевым возможностям, техническим характеристикам, они лучшие боевые машины с точки зрения брони, которая у них есть, и поэтому будет больше шансов выжить и быть эффективными в бою. Танки также точнее наносят удар, и, что очень важно, они быстрее. Скорострельность, которую можно достичь с танками Ambrams и Leopard, быстрее, чем та, которой могут достичь российские танки. Они являются лучшими боевыми машинами и опять же будут максимально содействовать в будущем украинскому контрнаступлению, но между тем как-то противостоять российским контрнаступлениям будет сложно в течение следующего месяца, пока эти танки не прибудут.

Говоря о танках, мы должны учитывать то, что должна быть совершенно новая инфраструктура и логистика, сделанная прямо с нуля. Может ли это быть проблемой?

Удачный вопрос, я знаю, что это одна из проблем, которой обеспокоены администрация Байдена и некоторые наши союзники, когда речь идет об обеспечении передовыми танками, в частности M1 Abrams, являющимися самыми современными танками в мире. Это требует значительной материально-технической поддержки, значительного технического ремонта и, конечно, обучения экипажей их эксплуатации. Это все те вещи, которые нужно преодолеть, и для преодоления которых нужно время. Когда мы говорим о задержке между тем, когда эти танки были обещаны, и тем, когда мы фактически ожидаем увидеть их на вооружении, речь идет не только о том, чтобы найти их, упаковать и отправить в Украину, но и о том, чтобы поддерживаемая инфраструктура тоже была там.

Поговорим немного об истребителях F-16. Как вы считаете, США предоставят их Украине? И не думаете ли вы, что господин Байден сейчас немного теряет время, не посылая эти истребители?

Я, наверное, должен отметить, что сегодня я делюсь своими личными взглядами, и это не официальная политика и позиция правительства США. Но я не могу не сказать, что во время этого конфликта администрация Байдена обеспокоена риском эскалации с Россией и риском прямого боевого конфликта между США и Россией. Тот факт, что Россия, как и США, являются ядерными странами, внес определенную осторожность в принятии решений. Итак, это одна из причин, почему президент Байден был немного медленнее и умереннее. Я думаю, это по убеждению, что Вторая мировая война обеспечила большую массу оружия и поддержку на фронте, что могло бы спровоцировать более сильную контрреакцию России. Обеспечивая Украину, постепенно поднимая планку, мы можем избежать такой реакции. Я думаю, логика сдерживает решение отправить F-16 в Украину, независимо от того, исчезнут ли эти возражения в конце концов или нет, мы можем только догадываться. Но опять же в этом отношении я считаю, что стоит упомянуть и заметить, что совсем недавно было нежелание даже посылать противотанковое оружие Javelin в Украину, и то же с системами HIMARS и танками и каждым более совершенным оружием. Это, безусловно, приведет к тому, что оговорки о предоставлении истребителей также отойдут на второй план. Но когда это произойдет, на самом деле можно только предполагать.

Говоря об эскалации, буквально пару недель назад президент Путин сказал, что, если Запад сможет предоставить Украине новые танки, состоится эскалация со стороны России. Но ничего не вышло.

Конечно, у Путина есть долгая история бросания агрессивных угроз против Украины против Запада, НАТО. Мы не можем просто отбросить их полностью, это также может быть предметом его шантажа. Мы должны признать, что его поведение показало, что он больше говорит об возмездии, чем о действиях. Он мстит украинскому народу, украинским вооруженным силам, конечно, эта война ужасная трагедия. Но он не мстит в открытой военной форме НАТО или США, потому что понимает, что это битва, которую он проиграет.

Если он сможет нажать ядерную кнопку и сделать что-то просто в ответ, что произойдет дальше?

Я не думаю, что он сможет нажать ответную ядерную кнопку. Он может угрожать, но стоит ли? Я думаю, он даже знает, что будет конец его правления и режима в России. Мое личное мнение состоит в том, что у украинского руководства, президента Зеленского и его военных советников, все осознают. Если они верят, что приобретение того или иного оружия необходимо для выживания Украины, даже если это означает отплату России против их собственного народа, против городов, это цена, которую они готовы нести, это выбор, который они должны иметь возможность делать.

Каково ваше личное ожидание, закончится ли война России против Украины до конца этого года?

Честно говоря, неутешительное завершение. В какой-то мере я не думаю, что эта война когда-нибудь закончится, даже если украинским вооруженным силам удастся полностью вытеснить российские силы с суверенных территорий Украины. Она не закончится пока Путин у власти. Путин продолжит войну против Украины в политической сфере, кибербезопасности, информационной сфере. Продолжится долгая и затяжная военная борьба, но, как вы знаете, украинские войска победят, с волей Божией, потому что, в общем, это их суверенный долг – иметь мир в своей стране.

Будет Запад поддерживать Украину до смерти Путина или сколько потребуется?

Да, столько, сколько нужно. Конечно. Я верю, потому что лидеры в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине понимают, что это не просто борьба Украины против России, это нечто гораздо большее, чем Украина. И действительно, Украина борется против российских захватчиков за принципы суверенитета и свободы. Мир, в котором России и другим странам разрешено просто силой переписывать правила и порядки, является самым ужасным сценарием, который можем представить. Это отвечает нашим национальным и коллективным национальным интересам - гарантировать, что агрессией эти принципы не сломать. Исходя из этого, я конечно верю, что борьба Украины – это наша борьба, и мы можем, будем, должны быть готовы поддерживать до конца.