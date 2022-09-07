Украина не смогла остановить звезду НБА и проиграла Греции на Евробаскете-2022
Мужская сборная Украины в 4-м туре группового раунда чемпионата Европы по баскетболу уступила Греции, которой 41 очко принес Яннис Адетокумбо
Об этом сообщает Еспресо.TV.
6 сентября в Милане украинцы уступили грекам со счетом 79:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 41 очко. Среди украинцев больше всего принес Святослав Михайлюк – 16 пунктов.
Украина набрала 7 очков и занимает в группе С второе место. Греция лидирует с 8 баллами. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. Ниже в турнирной таблице расположились Италия (6 пунктов), Хорватия (6), Эстония (5) и Великобритания (4).
Последний матч группового раунда Украина сыграет 8 сентября против Хорватии.
Евробаскет-2022
Группа С. 4 тур
6 сентября
Милан, Италия
Греция – Украина 99:79
- 5 сентября сборная Украины победила Италию в 3-м туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.
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