Об этом сообщает Еспресо.TV.

6 сентября в Милане украинцы уступили грекам со счетом 79:99. Самым результативным игроком в составе победителей стал баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 41 очко. Среди украинцев больше всего принес Святослав Михайлюк – 16 пунктов.

Украина набрала 7 очков и занимает в группе С второе место. Греция лидирует с 8 баллами. Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. Ниже в турнирной таблице расположились Италия (6 пунктов), Хорватия (6), Эстония (5) и Великобритания (4).

Последний матч группового раунда Украина сыграет 8 сентября против Хорватии.

Евробаскет-2022

Группа С. 4 тур

6 сентября

Милан, Италия

Греция – Украина 99:79

5 сентября сборная Украины победила Италию в 3-м туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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