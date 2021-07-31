Украина не рассматривает вариант закупки газа в России, - Юрий Витренко
Киев не рассматривает вариант закупки газа в России, заявил глава правления компании НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко
Об этом он рассказал в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода, которая транслировалась Еспресо.TV.
"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год , а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно, 10 млрд мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - отметил чиновник.
Он добавил, что Украине нужно сейчас "даже не увеличить добычу, а уменьшить неэффективное потребление газа".
"У нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ.
Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа.
Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - пояснил Витренко.
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