Украина не рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь, - Зеленский
Украина не готова экспортировать зерно через территорию Беларуси
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает НВ.
"Относительно Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем (экспорта зерна возможен, - ред.). Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы следовать этому формату. и помогать нашим "дружественным" соседям", - отметил президент.
- 3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта, в частности через Беларусь.
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