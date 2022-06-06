Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает НВ.

"Относительно Беларуси: эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем (экспорта зерна возможен, - ред.). Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы следовать этому формату. и помогать нашим "дружественным" соседям", - отметил президент.

3 июня Владимир Путин заверил, что Россия вроде бы не препятствует вывозу украинского зерна за границу и предложил несколько путей его экспорта, в частности через Беларусь.