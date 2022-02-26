"Украина не просто выстояла – Украина побеждает". Идут бои за Киев, Херсон, Николаев, Одессу, - Офис президента

На 7:00 субботы, 26 февраля 2022 года, никакого оперативно-тактического преимущества российских войск над украинскими, несмотря на все усилия агрессора, нет. Об этом информирует Еспрессо.TV.



"Это говорит о том, что Украина не просто выстояла – Украина побеждает", - подчеркнул советник руководителя ОП.



"Мощные боевые действия идут в городах Херсон , Николаев , Одесса . Понятно почему – потому что это направление считается приоритетным для Российской Федерации.



Они хотели закрепиться там, но нет никакого намека на то, что им это удалось", - сказал Подоляк.



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В Киеве и окрестностях, как отметил чиновник, сохраняется "контролируемая ситуация".



"Ситуация в городе (Киеве, - ред.) - есть отдельные работы ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, - ред.), против которых активно работают представители Национальной полиции и не менее эффективно работают представители Территориальной обороны", - продолжил Подоляк.



"В окрестностях Киева активно работают Вооруженные Силы Украины", - добавил Михаил Подоляк.



"Ожесточенные бои идут вокруг города Мариуполь, но никакого шанса на то, что город Мариуполь перейдет на сторону РФ или будет захвачен представителями вооруженных сил РФ на сегодняшний день нет", - заявил Подоляк.



При этом российская армия продолжает использовать авиацию и артиллерию для нанесения прямых ударов по городам Украины, чему действенно препятствует украинская система ПВО, добавил Михаил Подоляк.