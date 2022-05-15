Украина не примет какие-либо заменители вступления в Европейский Союз, - Стефанчук
Поддержка украинцами вступления в ЕС превышает 90%, Украина не примет присоединение к Союзу на специальных условиях, хочет полноценно стать частью ЕС
Об этом председатель ВРУ сообщил в интервью Укринформу.
По словам Руслана Стефанчука, поддержка вступления в ЕС украинцами превышает 90%. В то же время общее число поддерживающих вступление Украины в Европейский Союз среди граждан государств-членов составляет 66%.
"Самый важный месседж, который я хочу передать миру, состоит в следующем. По последним показателям Евробарометра, общая поддержка вступления Украины в Европейский Союз составляет 66% граждан государств-членов ЕС. Такой поддержки никто никогда не имел, поэтому я очень надеюсь, что все парламенты, правительства будут учитывать позицию своих граждан и сделают все для того, чтобы эта позиция была воспринята", - подчеркнул он.
- Напомним, главы правительств стран ЕС обсудят заявку Украины на вступление в Европейский Союз на саммите в июне.
- 12 апреля Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
- 9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС.
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