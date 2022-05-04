Украина не пойдет на замороженный конфликт с РФ, - Зеленский

Об этом он заявил, выступая на Wall Street Journal CEO Council Summit, видео которого обнародовано на странице Зеленского в telegram.

По его словам, в случае прекращения огня российские войска не должны остаться на позициях, где они находятся сейчас.

"Это не значит, что российские войска будут стоять, где сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уже была в такой ситуации, когда Минские договоренности привели к замороженному конфликту.

"Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из "Минска", из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли, и больше в такое болото Украина точно не пойдет", - заверил Зеленский.

4 мая Владимир Зеленский заявил, что главной задачей в полномасштабной войне с Россией является восстановление территориальной целостности Украины .

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