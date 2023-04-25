Украина не пойдет на территориальные уступки и заморозку конфликта, - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Дмитрия Кулебы в эфире телеканала CNN.

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", - сказал глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может не прибегнуть.

Он подчеркнул, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.

Украина готова рассматривать любой мирный план, если для него не нужно идти на территориальные уступки в пользу РФ или заморозить конфликт