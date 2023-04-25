Украина не пойдет на территориальные уступки и заморозку конфликта, - Кулеба
Украина готова рассматривать любой мирный план, если для него не нужно идти на территориальные уступки в пользу РФ или заморозить конфликт
Об этом заявил глава МИД Дмитрия Кулебы в эфире телеканала CNN.
"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не приведет к замораживанию конфликта или к территориальной уступке со стороны Украины", - сказал глава МИД, предполагая, что мирный план бразильского президента Луиса Инасиу Лулы может не прибегнуть.
Он подчеркнул, что в поисках мирного плана на карту поставлено безопасное будущее украинского народа.
- Напомним, 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
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