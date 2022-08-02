Украина не потеряла ни одной системы HIMARS, - командующий ОК "Юг"
Командующий оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что Украина не потеряла ни одной системы реактивного залпового огня HIMARS
Об этом он заявил в интервью Tablet magazine .
"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы используем эти системы. Потому что каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", – сказал Ковальчук.
- 1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила от США еще четыре РСЗО HIMARS.
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