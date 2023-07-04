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Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, - глава военного комитета НАТО

4 июля, 2023 вторник
10:45
Мир F-16

Силы обороны Украины не получат современные западные истребители F-16 до завершения контрнаступления ВСУ против России

Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет LBC.

Чиновник отметил, что передача Украине истребителей "не будет решена в краткосрочной перспективе".

"Дискуссия по истребителям важна, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Обучение пилотов, обучение техников, обеспечение организации материально-технического обеспечения, которая может фактически поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала контрнаступления", - заявил Бауэр .

Адмирал призвал не связывать дискуссию о передаче F-16 с контрнаступлением ВСУ.

"Мы не должны смешивать эти две дискуссии – я считаю важным и понятным, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это с дискуссией о контрнаступлении сейчас", – отметил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против России без истребителей, Бауэр добавил: "Я думаю, что у Украины есть преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, намного высший моральный дух и мотивацию".

Истребители F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

15 июня по результатам встречи "Рамштайн" Столтенберг сообщил , что обучение украинцев на F-16 уже началось. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил энергичное продвижение в этом, а представитель ВС ВСУ сказал, что хочется скорейшего результата, но "процесс растянут".

В этот же день стало известно, что Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "коалиция птиц". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников же нужно больше времени.

Накануне сообщалось , что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию как место для обучения украинских пилотов на F-16.

22 июня Соединенные Штаты Америки получили запрос от Дании о подготовке украинских пилотов для применения истребителей F-16.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 26 июня сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16

Зеленский 1 июля заявил , что пока не определен график обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16, некоторые иностранные партнеры медлят.

военные силы Украины
НАТО
F-16
Контрнаступление ЗСУ
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