Украина не получит быстро современное вооружение, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Украина не может быстро получать оружие от партнеров из-за того, что на Западе нет достаточного количества такого вооружения
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"К сожалению, многие образцы современного вооружения Украина сегодня не в состоянии получить. Это очень большая проблема. У нас нет другого выбора, чем воевать с тем, что нам дают. К примеру, несколько дней назад появилась информация, что было запущено предприятие в США для изготовления 250 танков Abrams для Польши. И это продлится не один год. То есть оружие для Украины нельзя просто взять со складов, его нужно изготовить", - пояснил Ягун.
Генерал-майор СБУ подчеркнул, что США переходят на производство оружия для Украины.
"Все рассчитывалось и предусматривалось для совсем других войн. Сейчас склады с оружием у наших союзников немного поредели. И сейчас США переходит не на передачу нам вооружения, которое было на складах, а на прямое производство оружия для Украины", - добавил он.
- 24 августа президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,98 млрд.
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