Украина не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог с РФ в третьем раунде переговоров, - Подоляк

Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Результатов, на которые рассчитывали, не получили. Единственное, что могу сказать, подробно обсудили гуманитарный аспект, потому что многие города находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания и медикаментами, с возможностью эвакуации", - сказал Подоляк.



Он заявил, что будет третий раунд переговоров и зачитал коммюнике.



"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения и доставки питания и лекарств с возможностью прекращения огня на это время, там, где проводится эвакуация", - сообщил Подоляк.



Он добавил, что в этих целях организуют каналы связи и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.

После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.