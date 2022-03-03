Украина не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог с РФ в третьем раунде переговоров, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о результатах второго раунда переговоров с россиянами
Об этом он заявил сегодня на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Результатов, на которые рассчитывали, не получили. Единственное, что могу сказать, подробно обсудили гуманитарный аспект, потому что многие города находятся в окружении. Там драматическая ситуация с продуктами питания и медикаментами, с возможностью эвакуации", - сказал Подоляк.
Он заявил, что будет третий раунд переговоров и зачитал коммюнике.
"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения и доставки питания и лекарств с возможностью прекращения огня на это время, там, где проводится эвакуация", - сообщил Подоляк.
Он добавил, что в этих целях организуют каналы связи и будут сформированы соответствующие логистические процедуры.
- После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Российской Федерацией пока не принесли результата, который Украина хотела бы получить.
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